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اقتصاد

الوطني للتنافسية: مصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزى
قال الدكتور سيف الله فهمى ، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية إن اختيار مؤسسة التمويل الدولى لمصر كنموذج لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تؤكد أن مصر سوق واعد قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولى الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى اختيار مصر لتكون نموذجا لاستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،مع التزامها بدعم القطاع الخاص من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

أضاف فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إشادة المؤسسات الدولية الكبرى بالاقتصاد المصرى جاء نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية منذ اربع سنوات.

أكد فهمى أن اهم ما يميز البرنامج الاقتصادى لمصر هو الإصلاح الهيكلى والذى يعد انعكاس على الاقتصاد الكلى للبلاد مشيرا الى أن السياسات الجيدة رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

أكد فهمى ، أن دعم مؤسسة التمويل الدولي للقطاع الخاص فى مصر يجعل المناخ الاستثماري فى البلاد تنافسيا، موضحا أن الاقتصاد فى حاجة إلى مزيد من التسهيلات الإجرائية للقضاء على البيروقراطية، وتحسين شبكات البنية التحتية لتحقيق التحسن والنمو.

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