رفع 1483 طن قمامة ومخلفات بالدقهلية.. صور

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية اليوم الاحد، عن رفع 1483.5 طن تراكمات قمامة وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن حي شرق المنصورة، نبروه، حي غرب، بلقاس، الجمالية، طلخا، المنزلة، دكرنس، الكردي، ميت غمر، في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية في إطار الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.



وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 400 طن بحي شرق المنصورة، 25 طنا- نبروه، 265 طنا- حي غرب، 106.5 طن- بلقاس، 80 طنا- الجمالية، 87 طنا- طلخا، 100 طن- المنزلة، 200 طن - دكرنس، 200 طن بميت غمر، و20 طنا- الكردي.



وفى نطاق حي شرق تم تركيب 25 كشاف ليد 150 وات ودهان البردورات، وفى مركز ومدينة طلخا تم حل مشكلة مياه الشرب في قرية دميرة وفى ميت غمر وتطوير وتجميل الجزر الوسطى والميادين.



وكلف الشعراوي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بأهمية المتابعة المستمرة والعمل على تكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف تقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية، على اهمية استمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا الى ضرورة رفع تقارير يومية بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكدًا على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذى يمس حاجة يومية دائمة للمواطنين وبهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.