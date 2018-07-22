ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: القضاء على قوائم الانتظار مرتبط برفع كفاءة المستشفيات

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:35 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات نائب أشمون بمحافظة المنوفية
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
قال النائب فايز بركات نائب أشمون بمحافظة المنوفية، إن مشروع القضاء على قوائم الانتظار، الذى أطلقته وزارة الصحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لابد أن يتضمن رفع كفاءة المستشفيات الجامعية بالمحافظات المختلفة من أجل استيعاب العدد الهائل من المرضى على قوائم الانتظار.

وأضاف فايز فى بيان صحفى له أن أكثر ما يواجه مشروع القضاء على قوائم الانتظار من عواقب، هو نقص الإمكانات الطبية البشرية وكذلك المستلزمات اللازمة لإجراء العمليات، حيث تعانى العديد من المستشفيات من نقص عدد الأطباء المتخصصة فى بعض المجالات.

وأشار النائب الى أن الاهتمام بالاطباء يعتبر هو المفتاح السحرى للقضاء على قوائم الانتظار، حيث إن توفير بيئة آمنة وملائمة لعمل الاطباء تمكنهم من الاستمرار فى تقديم يد العون للمرضى وعدم البحث عن فرص عمل خارجية.

وأكد النائب على ضرورة تحسين الإمكانات التكنولوجية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات، بالإضافة الى تحسين خدمة الخط الساخن وتعميمها على كافة المحافظات.

ترشيحاتنا

كلوب يوضح موقف ليفربول من ضم بوليسيتش نجم دورتموند

رسميا.. مكالمة هاتفية تحسم انتقال فرجاني ساسي إلى الزمالك

بورسيا دورتموند يقترب من ضم نجم منتخب بلجيكا

مدرب اليابان السابق يقترب من خلافة كوبر لتدريب منتخب مصر

مدير الكلية الجوية لـ «صدى البلد»: لدينا أحدث الوسائل والمعامل ومحاكاة الطيران لتدريب وتعليم الطلبة.. وخريج الكلية جاهز للعمل في اليوم التالي من التخرج

تقارير: كوفاسيتش يطلب الرحيل عن صفوف ريال مدريد

محمد النني ينشر صورة للاعبي أرسنال أثناء السفر إلى سنغافورة

ابنة الشهيد محمد سعد عياد لـ صدى البلد: لم أتخيل قبول الرئيس لدعوة حفل زفافي

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

مدرب المنتخب يكشف عن وجهته المقبلة

مفاجأة.. النصر السعودي يقترب من ضم نجم الدوري الإنجليزي

فضيحة.. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن عقوبات لاعبي الفيديوهات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة
مقابر المماليك.. قرافة المصريين في حضن الأشرف برسباي.. فيديو
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى دار الشفاء.. فيديو
السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟