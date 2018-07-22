برلمانى: القضاء على قوائم الانتظار مرتبط برفع كفاءة المستشفيات

قال النائب فايز بركات نائب أشمون بمحافظة المنوفية، إن مشروع القضاء على قوائم الانتظار، الذى أطلقته وزارة الصحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لابد أن يتضمن رفع كفاءة المستشفيات الجامعية بالمحافظات المختلفة من أجل استيعاب العدد الهائل من المرضى على قوائم الانتظار.



وأضاف فايز فى بيان صحفى له أن أكثر ما يواجه مشروع القضاء على قوائم الانتظار من عواقب، هو نقص الإمكانات الطبية البشرية وكذلك المستلزمات اللازمة لإجراء العمليات، حيث تعانى العديد من المستشفيات من نقص عدد الأطباء المتخصصة فى بعض المجالات.



وأشار النائب الى أن الاهتمام بالاطباء يعتبر هو المفتاح السحرى للقضاء على قوائم الانتظار، حيث إن توفير بيئة آمنة وملائمة لعمل الاطباء تمكنهم من الاستمرار فى تقديم يد العون للمرضى وعدم البحث عن فرص عمل خارجية.



وأكد النائب على ضرورة تحسين الإمكانات التكنولوجية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات، بالإضافة الى تحسين خدمة الخط الساخن وتعميمها على كافة المحافظات.

