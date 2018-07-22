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رياضة

مرتضي منصور يعقد اجتماعا مع رباعي الزمالك

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:33 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
منتصر الرفاعي - ملك موسى
قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن مرتضى منصور رئيس النادي، سيعقد اجتماعا بعد قليل مع الرباعي طارق حامد ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومصطفى فتحي ومعروف يوسف لاعبى الفريق.

وأشار أمير مرتضى إلى أن الاجتماع جاء بناء على طلب من المدير الفني السويسري كريستيان جروس من أجل تحديد الموقف النهائي للرباعي.

وتابع أن الاجتماع الذي سيعقد سيحدد موقف الرباعي بالبقاء مع الفريق الفترة القادمة أو غير ذلك، وخاصة أن منهم من ينتهي عقده قريبا مثل معروف، وكذلك وجود عروض لللاعبين الآخرين.

وشدد المشرف على الكرة أن النادي لن يقف في طريق مصلحة أي لاعب ولن يقف النادي على أي لاعب.

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