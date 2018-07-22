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رياضة

6 ميداليات للتجديف المصرى بدورة الألعاب الأفريقية للشباب

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:43 م
نجوم التجديف المصرى
نجوم التجديف المصرى
عمرو الحلوانى
حقق المنتخب الوطنى للتجديف اليوم، الأحد، 6 ميداليات جديدة خلال مشاركته بدورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة حاليًا بالجزائر.

وأحرز الثنائي مريم التهامي ودارين محمود الميدالية الذهبية خلال منافسات سباق 500 متر للقارب الزوجي شابات.

كما نال الثنائي عبد الله التهامي وأدهم محجوب الميدالية الذهبية في منافسات سباق القارب الزوجي شباب، بينما أحرزت المصرية دارين محمود، الميدالية الذهبية في منافسات التجديف اسكيف الفردي شابات.

وحصل عبد الله التهامي على الميدالية الفضية في سباق التجديف اسكيف شباب، وأحرز الثنائى دارين محمد ومريم همام الميدالية الذهبية في منافسات القارب الزوجى للتجديف الاسكيف شابات، كما حصد الثنائي عبد الله حسن وأدهم هشام، ذهبية الزوجي في منافسات التجديف الاسكيف شباب.

وبهذه الميداليات ارتفع رصيد مصر في هذه الدورة حتى الآن إلى 78 ميدالية متنوعة، بواقع 47 ذهبية، و17 ميدالية فضية، و15 برونزية.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في هذه الدورة ببعثة مكونة من 372 فردا، من بينهم 269 لاعبا ولاعبة يتنافسون من خلال 27 لعبة رياضية تقام تحت مظلة الألعاب الأفريقية في نسختها الثالثة للشباب.

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