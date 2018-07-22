المصري يفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة نهضة بركان

فتح النادي المصري، باب الحجز الالكتروني للتذاكر فئات "المدرج البحري، المدرج الغربي "قبلي، بحري"، المقصورة "يمين وشمال" لمباراة المصري ونهضة بركان بطل المغرب والمقرر اقامتها على ستاد المصري ببورسعيد يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات للنسخة الخامسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الافريقية وحتى نفاد التذاكر المخصصة للمباراة، مع استمرار عمليات التسجيل الالكتروني أيضًا للمشجعين الراغبين في تسجيل بياناتهم تمهيدًا لحجز التذاكر حتى نفاد التذاكر المخصصة.



وتقررت اسعار التذاكر على النحو التالي: تذكرة المدرج البحري 50 جنيهًا، تذكرة المدرج الغربي "قبلي ، بحري" 40 جنيهًا، تذكرة المقصورة "يمين وشمال" 500 جنيه، وذلك من خلال الرابط التالي: http://ticketing.3segypt.com



وسوف يتم الاعلان عن طريقة حجز أعضاء الجمعية العمومية لتذاكر مدرج الدرجة الأولى "يمين وشمال" خلال الفترة القليلة القادمة.