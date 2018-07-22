ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المصري يفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة نهضة بركان

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:23 م
سمير حلبية رئيس نادى
سمير حلبية رئيس نادى المصرى
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
فتح النادي المصري، باب الحجز الالكتروني للتذاكر فئات "المدرج البحري، المدرج الغربي "قبلي، بحري"، المقصورة "يمين وشمال" لمباراة المصري ونهضة بركان بطل المغرب والمقرر اقامتها على ستاد المصري ببورسعيد يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات للنسخة الخامسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الافريقية وحتى نفاد التذاكر المخصصة للمباراة، مع استمرار عمليات التسجيل الالكتروني أيضًا للمشجعين الراغبين في تسجيل بياناتهم تمهيدًا لحجز التذاكر حتى نفاد التذاكر المخصصة.

وتقررت اسعار التذاكر على النحو التالي: تذكرة المدرج البحري 50 جنيهًا، تذكرة المدرج الغربي "قبلي ، بحري" 40 جنيهًا، تذكرة المقصورة "يمين وشمال" 500 جنيه، وذلك من خلال الرابط التالي: http://ticketing.3segypt.com

وسوف يتم الاعلان عن طريقة حجز أعضاء الجمعية العمومية لتذاكر مدرج الدرجة الأولى "يمين وشمال" خلال الفترة القليلة القادمة.

ترشيحاتنا

ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد بعد ترقيته لرتبة فريق

شاهد.. منشد يغني سورة الفاتحة على الطبلة.. والإفتاء: حرام شرعا

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

شاهد.. الأول على الثانوية العامة مع لاعبي الزمالك

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

سميرة محسن تقدم نصائح إلى محمد رمضان

تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

اتجاه في الأهي لتعديل تعاقد ناصر ماهر

بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

كواليس استبعاد جهاد جريشة من إدارة مباريات مونديال 2022

رئيس نادي نابولى يوجه ضربة قاضية لكافاني مهاجم سان جيرمان

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول بكأس الأبطال والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

فيديو

مريضة لـ وزيرة الصحة: أنا على قائمة انتظار العملية منذ عام ونصف.. فيديو
وزيرة الصحة تطلب كشفا بأسماء مرضى قوائم الانتظار.. فيديو
شاهد .. الصحة: استقبلنا 406 حالات من قوائم الانتظار لإجراء العمليات
بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2018.. غدا
تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية علمي وأدبي والجامعات المتاحة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟