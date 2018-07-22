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رياضة

رسميا.. إقامة السوبر الإسبانى بالمغرب

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:32 م
برشلونة وإشبيلية
برشلونة وإشبيلية
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، الأحد، إقامة مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية يوم 12 أغسطس المقبل، في مدينة طنجة المغربية.

وأشاد الاتحاد الإسباني، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، بملعب طنجة الذي سيستضيف اللقاء، مشيرًا إلى أنَّه يستطيع استيعاب 45 ألف متفرج، علمًا بأنه تم افتتاحه عام 2011 بمشاركة أتلتيكو مدريد.

وأوضح البيان، أنَّ السوبر سيقام لأول مرة من مباراة واحدة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019.

كان ريال مدريد توج بالسوبر في النسخة الماضية، بعد الفوز على برشلونة بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن برشلونة، حصد الثنائية المحلية في الموسم الماضي (الليجا، وكأس الملك)، بينما كان إشبيلية وصيف الكأس.

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