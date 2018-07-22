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اقتصاد

طرح 18 ألف شقة بالسعر الحر فى 6 محافظات خلال أيام

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:14 م
مى عبدالحميد رئيس
مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى
آمنة عبدالعظيم
قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إن محور الإسكان الحر الذى يعتزم الصندوق طرحه قريبا للمواطنين يتضمن 18 ألف وحدة سكنية.

وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن تعديلات قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية بدمج اختصاصات صندوقى التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى وإضافة مواد تسمح ببيع بعض الوحدات بالسعر الحر غير مدعومة كلها إجراءات ساهمت فى إمكانية طرح المحور الخاص بالإسكان الحر.

وتابعت، أن عملية التسعير للوحدات السكنية بالمحور الحر مازالت مستمرة وتنتهى خلال أيام قليلة، تمهيدا لطرح الوحدات قريبا للحجز للمواطنين.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن الوحدات المقرر طرحها تتوزع على 6 محافظات، هى "القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا".

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