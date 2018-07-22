إحالة 13 موظفاً للتحقيق في قرية البرجاية بالمنيا

أحالت لجنة الانضباط بالوحدة المحلية لمركز المنيا، 13 موظفا بقرية البرجاية للتحقيق بسبب التقصير في أداء واجبهم الوظيفي وإهمالهم وتعطيل سير العمل وتركه دون عذر.



أكد محمد سيد رئيس المركز، على استمرار الحملات الدورية المفاجئة على كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية.



والجزاءات الرادعة للمخالفين والمقصرين في أداء واجبات العمل المنوط بهم بكافة القطاعات للحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمات جيدة بمراكز وقرى المحافظة.