ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

قطاع المعاهد الأزهرية ينشر دليل منظومة الطعون الإلكترونية

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:33 م
صدى البلد
محمد شحتة
نشر قطاع المعاهد الأزهرية دليل الطلاب لمنظومة الطعون الإلكترونية والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018 بكل الإدارات التعليمية على مستوى المناطق الأزهرية.

يذكر أن المنظومة تطبق لأول مرة بكل الإدارات التعليمية بعد أن طبقت العام الماضي بعشر مناطق أزهرية فقط، بحيث يتقدم الطالب للطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على نموذج الإجابة ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة.

كما نشر القطاع عناوين الأماكن التي يمكن للطلاب التقدم لها لتقديم الطعون بالإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية.

لتحميل عناوين مقرات تقديم التظلمات اضغط هنا

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول بكأس الأبطال والقنوات الناقلة

برلمانى يتقدم ببيان عاجل حول انتشار الثعابين في المنوفية

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة 4 أجانب بكل فريق في المباريات

إنييستا وتوريس يشاركان لأول مرة في الدوري الياباني

يوسف الصديق.. أحد أسباب نجاح ثورة يوليو.. والرئيس السيسي يمنحه قلادة النيل

ابنة الشهيد محمد سعد عياد لـ صدى البلد: لم أتخيل قبول الرئيس لدعوة حفل زفافي

رسميا.. مكالمة هاتفية تحسم انتقال فرجاني ساسي إلى الزمالك

شاهد.. تحدي كيكي.. جنون يسيطر على العالم.. وهذه قصتها

ميرور: ليفربول رفض التعاقد مع الحارس الأغلى في العالم بـ3 ملايين استرليني

مرتضي منصور يعقد اجتماعا مع رباعي الزمالك

تطورات جديدة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد

غامرت بحياتها لالتقاط سيلفي مع الأسد.. فكانت نهايتها مأساوية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة
مقابر المماليك.. قرافة المصريين في حضن الأشرف برسباي.. فيديو
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى دار الشفاء.. فيديو
السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟