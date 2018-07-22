قطاع المعاهد الأزهرية ينشر دليل منظومة الطعون الإلكترونية

نشر قطاع المعاهد الأزهرية دليل الطلاب لمنظومة الطعون الإلكترونية والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018 بكل الإدارات التعليمية على مستوى المناطق الأزهرية.
يذكر أن المنظومة تطبق لأول مرة بكل الإدارات التعليمية بعد أن طبقت العام الماضي بعشر مناطق أزهرية فقط، بحيث يتقدم الطالب للطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على نموذج الإجابة ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة.
كما نشر القطاع عناوين الأماكن التي يمكن للطلاب التقدم لها لتقديم الطعون بالإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية.
لتحميل عناوين مقرات تقديم التظلمات اضغط هنا
يذكر أن المنظومة تطبق لأول مرة بكل الإدارات التعليمية بعد أن طبقت العام الماضي بعشر مناطق أزهرية فقط، بحيث يتقدم الطالب للطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على نموذج الإجابة ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة.
كما نشر القطاع عناوين الأماكن التي يمكن للطلاب التقدم لها لتقديم الطعون بالإدارات التعليمية بالمناطق الأزهرية.
لتحميل عناوين مقرات تقديم التظلمات اضغط هنا