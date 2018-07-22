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تراجع مؤشرات البورصة خلال تعاملات بداية الأسبوع بضغوط من المصريين والأجانب.. إيجى اكس 20 يحقق أكبر تراجع.. ورأس المال السوقى يخسر 3.3 مليار جنيه

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
  • تراجع مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
  • تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم
  • ​البورصة تفقد 3.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم​


خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد، فى أولى جلسات الأسبوع، وسط تراجع جماعي للمؤشرات، حيث تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، وهبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 73ر0 في المائة ليبلغ مستوى 15303.7 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 33ر0 في المائة ليبلغ مستوى 750 نقطة، كما انخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا نحو 50ر0 في المائة ليبلغ مستوى 1917 نقطة، وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فسجل تراجعا بنحو 1ر1% ليبلغ مستوى 15301 نقطة.

وكانت معظم مؤشرات البورصة تراجعت بمستهل تعاملات، اليوم، وسجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 انخفاضا بنسبة 0.04 % ليسجل 15410.5 نقطة، فيما سجل المؤشر الخمسيني إيجي إكس 50 انخفاضا بنسبة 0.06 % ليسجل 2634.5 نقطة.

كما سجل المؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.04 % ليسجل 752.9 نقطة، وسجل المؤشر إيجي إكس 100 استقرارا ليسجل 1927 نقطة.

وازداد تراجع معظم المؤشرات في منتصف تعاملات جلسة بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68%، وهبط مؤشر "إكس 50" بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.97%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24%.

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