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محافظات

تجديد وإحلال 3 مساجد في الوادي الجديد

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:44 م
صدى البلد
محمد منصور ابوالعلمين
أعلن مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، الدكتور محمد بخيت، اليوم الأحد، عن تطوير 3 مساجد ضمن خطة المديرية لصيانة جميع المساجد القديمة بجميع مراكز المحافظة الخمس.

ولفت بخيت إلي أن المساجد التي سيتم تطويرها هي مسجد التموين بمركز بباريس، مسجد أفطيمة الغربية البحري بمركز الداخلة، مسجد الحاجر بمركز بلاط، لافتا أن هناك توجيهات لجميع الإدارات التابعة للمديرية بحصر جميع المساجد التي تحتاج إلى عمليات صيانة وتطوير ودورات مياه لإدخالها في الخطة المقبلة.

وأكد، أنه جار إنشاء 3 مراكز أخرى للفتوى بكل من الداخلة والفرافرة وباريس، فور الانتهاء من تدريب الأئمة لهذا العمل، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم بشكل كبير في مساعدة المواطنين.

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