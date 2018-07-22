أصالة تشيد بخفة دم دينا الشربيني بعد فيديو رقصة كيكي

عبرت الفنانة أصالة عن إعجابها الشديد بفيديو الرقص للفنانة دينا الشربينى على أغنية شوقنا للهضبة عمرو دياب، وأعادت أصالة نشر الفيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" مشيدة بخفة دم وروح دينا الشربيني.



كانت دينا الشربينى قد شاركت فى "تحدى كيكى" لمهارات الرقص، والمنتشر مؤخرا فى العالم العربى بمشاركة الكثير من الشباب والشخصيات العامة، بعد شهرته عالميا.



ونشرت دينا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، تظهر خلاله أثناء رقصها على أغنية "شوقنا أكتر شوقنا" للهضبة عمرو دياب.