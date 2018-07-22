وزير التعليم العالى: طالب واحد فقط استنفذ رغباته في التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أعداد المستنفذين للرغبات في المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك لتنسيق الثانوية العامة 2018.



وقال وزير التعليم والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، للقبول بالجامعات، إن طالبا واحدا فقط من الشعبة العلمية استنفذ رغباته.



وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

