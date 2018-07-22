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رياضة

رئيس نادي نابولى يوجه ضربة قاضية لكافاني مهاجم سان جيرمان

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:47 م
أوريليو دي لورينتيس
أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي
رفض أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، طلب مهاجم فريق باريس سان جيرمان بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 58 مليون يورو.

وقال دي لورينتيس، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد قرأت عن تحديد باريس سان جيرمان 58 مليون يورو لبيع كافاني لن أسمح لهم مطلقا باسترداد المبلغ الذي دفعوه بالكامل في شراء اللاعب من نابولي".

جدير بالذكر أن كافاني لعب لنابولي في الفترة من 2010 حتى 2013، تخللتها فترة إعارة في موسم 2011-2012 لباليرمو، قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان في صيف عام 2013 مقابل 65 مليون يورو.

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