الخيار صديق مريض السكر.. وفيه فوائد أخرى

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، في حين يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، والدهون، والكوليسترول، والصوديوم، ويتميز الخيار بطعمه المنعش، كما انه يساعد علي تقليل الوزن بشكل فعال .



لذلك قدم الدكتور خالد يوسف اسشتاري السمنة و التغذية، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، أهمية تناول الخيار للمصابيين ببعض الامراض المزمنة.



فوائد الخيار :

- مفيد لمرضي السكر

- يعمل علي تقوية المفاصل.

- يساعد في تقليل الوزن.

-يساعد في التخلص من حموضة المعدة.

-يساعد في ترطيب الجسم.

-يساعد علي نضارة البشرة و إشراقها.

-يقضي علي سواد تحت العيون.