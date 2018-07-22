ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل 4 مسلحين من داعش في غارات جوية أمريكية بشرق أفغانستان

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:46 م
صدى البلد
أ ش أ
شنت الطائرات الأمريكية غارات على المسلحين في منطقتي "آتشين" و"سبين تشاي" في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت القيادة الأمنية للإقليم، في بيان، بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الضربات الجوية نفذت في المنطقتين، مشيرة إلى أن ثلاثة مسلحين قتلوا وتم تدمير أحد المدافع الرشاشة الثقيلة خلال القصف الجوي الذي نفذ في حي "باج دارا" في منطقة آتشين.

كما استهدفت غارة جوية مسلحي "داعش" الإرهابي في منطقة "سبين تشاي" ما أسفر عن مقتل أحد المسلحين، ولم يتكبد السكان المحليون وأفراد الأمن الأفغاني أي خسائر خلال تلك الغارات.

ترشيحاتنا

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

أغلى 5 صفقات في تاريخ ليفربول.. ومركز جيد لمحمد صلاح

رسميا.. مكالمة هاتفية تحسم انتقال فرجاني ساسي إلى الزمالك

يوسف الصديق.. أحد أسباب نجاح ثورة يوليو.. والرئيس السيسي يمنحه قلادة النيل

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول بكأس الأبطال والقنوات الناقلة

دينا الشربيني في تحدي كيكي.. وعلاقة عمرو دياب.. فيديو

منة فضالي تعلن سرقة منزلها

كلوب يوضح موقف ليفربول من ضم بوليسيتش نجم دورتموند

بورسيا دورتموند يقترب من ضم نجم منتخب بلجيكا

تعرف على المواعيد المقترحة لمباراتي السوبر المصري السعودي

الزمالك يتسلح بـ8 صفقات نارية لحصد جميع البطولات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة
مقابر المماليك.. قرافة المصريين في حضن الأشرف برسباي.. فيديو
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى دار الشفاء.. فيديو
السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟