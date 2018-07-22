مقتل 4 مسلحين من داعش في غارات جوية أمريكية بشرق أفغانستان

شنت الطائرات الأمريكية غارات على المسلحين في منطقتي "آتشين" و"سبين تشاي" في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقالت القيادة الأمنية للإقليم، في بيان، بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الضربات الجوية نفذت في المنطقتين، مشيرة إلى أن ثلاثة مسلحين قتلوا وتم تدمير أحد المدافع الرشاشة الثقيلة خلال القصف الجوي الذي نفذ في حي "باج دارا" في منطقة آتشين.



كما استهدفت غارة جوية مسلحي "داعش" الإرهابي في منطقة "سبين تشاي" ما أسفر عن مقتل أحد المسلحين، ولم يتكبد السكان المحليون وأفراد الأمن الأفغاني أي خسائر خلال تلك الغارات.