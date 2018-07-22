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رياضة

كارتيرون يطالب لاعبيه بـ روح الأهلى للفوز على تاونشيب

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
طلب باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من لاعبيه التحلى بالجماعية فى المرحلة المقبلة وإنكار الذات لتخطى عقبة فريق «تاونشيب» المقرر لها السبت المقبل فى بتسوانا فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا.

وعقد كارتيرون، محاضرة فنية مع لاعبيه شهدت عرض بعض لقطات الفيديو من مباراة تاونشيب التى جرت باستاد الجيش المصرى ببرج العرب وحسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وحرص المدرب الفرنسى على شرح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال تلك المواجهة وإن كان هناك عذر من جانب المدير الفنى للاعبيه فى أنها بداية موسم.

وقال المدرب، فى تلك المحاضرة، إنه يعلم حجم الضغوط التى تحيط بالفريق ولكنه يثق فى لاعبى الأهلى الذى هو امتداد لتاريخ هذا الكيان الذى ضحى بالكثير من أجل قيادته، وأضاف أن مباراة تاونشيب المقبلة لا تقبل القسمة والفوز بها ليس محل جدال أو نقاش بهدف العودة من جديد للمنافسة على بطاقتى التأهل لدور الــ8 فى دورى أبطال إفريقيا.

وأوضح أن القائمة الإفريقية حرمته كثيرا من بعض العناصر التى يحتاج إليها فى تلك الفترة ولكنها غير مقيدة لذا فإنه سوف يعتمد بشكل أساسى على المجموعة الموجودة التى يثق بها وبقدراتها لتعويض الغيابات الكثيرة.

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