سكرتير محافظة الغربية يقود حملة مرافق وإشغالات في طنطا.. صور

قاد اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية حملة مرافق واشغالات مكبرة بالتنسيق مع العميد مهند أبوليمون مدير مباحث المرافق وقوات من الشرطة السرية والنظامية لإزالة كافة الاشغالات والأكشاك المخالفة بشوارع وميادين أول طنطا .



وأسفرت الحملة المكبرة عن رفع وإزالة 134 حالة اشغالات و45 حاجزا خرسانيا والحد من انتشار من الباعة الجائلين.



كما تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وباشرت الجهات المعنية التحقيق فى الوقائع المشار اليها.