العراق يتوقع زيارة رئيس روسنفت لبغداد لبحث عقود النفط الكردية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سفير العراق في موسكو حيدر منصور هادي قوله اليوم الأحد إن العراق يتوقع أن يزور الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيجور سيتشن بغداد لإجراء محادثات بخصوص عقود النفط الكردية.



كانت شركة النفط الروسية الحكومية العملاقة روسنفت وقعت اتفاقا هذا العام لمساعدة إقليم كردستان العراق في تطوير احتياطياته من الغاز وبناء خط أنابيب للغاز، مما يعزز هيمنة الشركة في الإقليم الغني بالنفط الذي أثار فيه استفتاء على الاستقلال توترات مع بغداد.