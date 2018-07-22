ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

‎النيابة تتسلم تقرير لجنة البترول في انفجار شقة مصر القديمة

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:45 م
انفجار شقه - ارشيفية
انفجار شقه - ارشيفية
اسلام مقلد
استمعت نيابة مصر القديمة برئاسة محمد الطنبارى، الي اللجنة المشكلة من وزارة البترول لفحص الانفجار الغازى الذى وقع داخل شقة سكنية بأحد العقارات في الزهراء وأسفر عن مصرع طفل وإصابة أشقائه، كما تسلمت التقارير النهائية للجنة.

وكانت استدعت النيابة عددا من مسئولى إحدى شركات توصيل الغاز الطبيعى، للتحقيق معهم، في ملابسات الواقعة.

وانتهى رجال البحث الجنائى من إعداد تقريرهم الخاص بالواقعة والذى أثبت أن الحادث نتج عن تجمع للغاز داخل الصندوق الخاص به، ما أدى إلى تسربه بإحدى الشقق السكنية بالدور الخامس، نتيجة عدم غلق المحبس العمومى الخاص بالشقة.

وكشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة وسؤال عدد من شهود العيان والمقيمين بالعقار أن الشركة القائمة على توصيل الغاز لم تقم بتركيب المحابس الفرعية لتوصيلات الغاز داخل الشقة، واكتفت بالمحابس العمومية.

كما تبين قيام العمال بترك المحابس مفتوحة دون علم السكان، بالإضافة لعدم تركيب الطبات لحين انتهاء أعمال الإدخال، كما قام العمال بإجراء اختبار لضخ الغاز دون غلق المحابس أو إخطار السكان، ما أدى إلى تسرب الغاز.

وكشفت معاينة النيابة عن وجود تصدعات وسقوط حائط كامل من الشقة بالدور الخامس وتدمير محتويات الشقة كاملة، وتبين وجود تصدعات بسلالم العقار المستخدمة لدخول «الخادمات» لشقق السكان، وتدمير عدد من أجهزة التكيف الخاصة بالشقق وكسر أبوابها. وبالسؤال عن حالة المصابين.

وتبين أن الطفل الصغير يعانى من حروق بنسبة ٣٨٪ وكدمات نتيجة دفعه خارج الشقة من شدة الانفجار، والطفلة الصغيرة تعانى من كسور مضاعفة ونزيف داخلي.‎

ترشيحاتنا

غامرت بحياتها لالتقاط سيلفي مع الأسد.. فكانت نهايتها مأساوية

قنوات بث مباشر مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية اليوم

في عيد ميلادها.. تعرف على اسم وعمر هياتم

ميرور: ليفربول رفض التعاقد مع الحارس الأغلى في العالم بـ3 ملايين استرليني

كوب من هذا المشروب لحرق الدهون العنيدة بسرعة مذهلة

مدير الكلية الجوية لـ «صدى البلد»: لدينا أحدث الوسائل والمعامل ومحاكاة الطيران لتدريب وتعليم الطلبة.. وخريج الكلية جاهز للعمل في اليوم التالي من التخرج

لاعب مانشستر يونايتد يختار أفضل لاعب قادم

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول بكأس الأبطال والقنوات الناقلة

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سمية الألفي

ابنة الشهيد محمد سعد عياد لـ صدى البلد: لم أتخيل قبول الرئيس لدعوة حفل زفافي

برلمانى يتقدم ببيان عاجل حول انتشار الثعابين في المنوفية

تطورات جديدة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة
مقابر المماليك.. قرافة المصريين في حضن الأشرف برسباي.. فيديو
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى دار الشفاء.. فيديو
السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟