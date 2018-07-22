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أخبار العالم

عمليات بغداد تحبط 4 عمليات إرهابية كادت تستهدف العاصمة العراقية

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:42 م
العراق -أرشيفية
العراق -أرشيفية
أ ش أ
أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد اليوم /الأحد/ إحباط أربع عمليات إرهابية كادت تستهدف العاصمة، مشيرة إلى اعتقال عناصر الخلايا المخططة لهذه العمليات.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق جليل الربيعي -وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن قوة من عمليات بغداد، بالتعاون مع استخبارات القيادة، تمكنت من إحباط أربع عمليات إرهابية كادت تستهدف العاصمة.

وأعلن قائد عمليات محافظة ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، في وقت سابق اليوم، مقتل 15 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي في قصف جوي شمال شرقي المحافظة.

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