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المرصد السوري: نزوح نحو 20 ألف مدني من درعا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:42 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، نزوح ما لا يقل عن 20 ألف مدني خلال الـ24 ساعة الماضية من مناطق سيطرة تنظيم (داعش) في حوض اليرموك في القطاع الغربي من ريف محافظة درعا نحو أماكن تسيطر عليها قوات الجيش السوري.

وقال المرصد -وفقًا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد- إن هذا النزوح الجماعي ترافق مع استمرار عمليات القصف الجوي والصاروخي المكثف على غربي درعا ليتبقى بذلك نحو 10 آلاف مدني يعيشون في مناطق التنظيم في درعا.

وكان المرصد قد قال في وقت سابق: إن منطقة حوض اليرموك تعرضت لأكثر من ألف غارة خلال الساعات الـ48 الماضية.

ومن ناحية أخرى.. بدأت الحافلات التي تقل الرافضين لاتفاق ممثلي مدينة نوى وفصائلها مع النظام في التحرك تباعا وبشكل بطيء نحو الشمال السوري، ويجرى تفتيش الحافلات عقب صعود المدنيين والمقاتلين إليها في المدينة التي تضم أكبر تجمع سكاني في محافظة درعا.

وتعد مدينة نوى ومحيطها آخر المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا.

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