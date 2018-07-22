منى عبد الوهاب تثير الجدل على إنستجرام

نشرت الإعلامية منى عبد الوهاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير انستجرام ضمن خاصية القصص، وكتبت على الصورة التي ظهرت من خلالها بإطلالة كلاسيكية أنيقة هل انا مستعدة؟



وأثارت صورة منى العديد من تساؤلات جمهور السوشيال ميديا حول استعدادها للعودة ببرنامج جديد يكون مفاجأة للجمهور.



يذكر أن منى عبد الوهاب قدمت برنامج مصارحة حرة في عام ٢٠١٥ والذي ينتمي إلى نوعية البرامج الhard talk وكان يتضمن توجيه الأسئلة الجريئة لضيوف البرنامج ومواجهتهم بتصريحاتهم السابقة في برامج ولقاءات أخرى، حيث استضاف كوكبة من أبرز نجوم الوطن العربي من بينهم انغام، اصالة، غادة عبد الرازق، راغب علامة وغيرهم.