ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اتجاه في الأهي لتعديل تعاقد ناصر ماهر

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:40 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن هناك اتجاها كبيرا لقيد ناصر ماهر حال التزامه وربما يكون ضمن أفراد البعثة الحمراء التى ستغادر إلى بتسوانا فجر بعد غد برئاسة خالد الدرندلى أمين الصندوق، ووافقت لجنة الكرة على تعديل تعاقد ناصر ماهر ليصبح ثلاثة ملايين جنيه فى الموسم الواحد بعد أن كان يتقاضى 400 ألف جنيه فقط.

وتقوم إدارة التعاقدت حاليا بتجهيز العقد ليقوم ناصر ماهر بتوقيعه ليرتبط بالنادى لمواسم مقبلة خاصة أنه تلقى عروضا كثيرة للرحيل عن القلعة الحمراء لكن اللاعب يعشق النادى بشكل جنونى ويرفض الرحيل، وأضافت المصادر أن الجهاز الفنى استقر على صرف النظر عن أحمد عبدالمقصود لاعب الوسط بسبب بعض الصفات الانفعالية التى تعد من سلبيات اللاعب.

ترشيحاتنا

بورسيا دورتموند يقترب من ضم نجم منتخب بلجيكا

الزمالك يتسلح بـ8 صفقات نارية لحصد جميع البطولات

كارتيرون يصدم الاهلي ويطلب رحيل مدافع الفريق الجديد

إنييستا وتوريس يشاركان لأول مرة في الدوري الياباني

أغلى 5 صفقات في تاريخ ليفربول.. ومركز جيد لمحمد صلاح

كلوب يوضح موقف ليفربول من ضم بوليسيتش نجم دورتموند

سميرة محسن تقدم نصائح إلى محمد رمضان

إنييستا يخسر في أول مباراة مع فريقه الياباني.. فيديو

مدرب اليابان السابق يقترب من خلافة كوبر لتدريب منتخب مصر

لاعب مانشستر يونايتد يختار أفضل لاعب قادم

السجن لطفلة تعرضت للاغتصاب على يد شقيقها

شاهد.. هدية مدير الكلية الحربية والخريجين للرئيس السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة
مقابر المماليك.. قرافة المصريين في حضن الأشرف برسباي.. فيديو
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى دار الشفاء.. فيديو
السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟