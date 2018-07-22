اتجاه في الأهي لتعديل تعاقد ناصر ماهر

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن هناك اتجاها كبيرا لقيد ناصر ماهر حال التزامه وربما يكون ضمن أفراد البعثة الحمراء التى ستغادر إلى بتسوانا فجر بعد غد برئاسة خالد الدرندلى أمين الصندوق، ووافقت لجنة الكرة على تعديل تعاقد ناصر ماهر ليصبح ثلاثة ملايين جنيه فى الموسم الواحد بعد أن كان يتقاضى 400 ألف جنيه فقط.



وتقوم إدارة التعاقدت حاليا بتجهيز العقد ليقوم ناصر ماهر بتوقيعه ليرتبط بالنادى لمواسم مقبلة خاصة أنه تلقى عروضا كثيرة للرحيل عن القلعة الحمراء لكن اللاعب يعشق النادى بشكل جنونى ويرفض الرحيل، وأضافت المصادر أن الجهاز الفنى استقر على صرف النظر عن أحمد عبدالمقصود لاعب الوسط بسبب بعض الصفات الانفعالية التى تعد من سلبيات اللاعب.

