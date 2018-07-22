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تعليم

وفاة مدير مدرسة متأثرا بغيبوبة سكر في كفر الشيخ

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:21 م
صدى البلد
محمود زيدان
شهدت مدرسة راشد الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فوة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، وفاة مدير المدرسة متأثرًا بإصابته بهبوط مفاجئ وغيبوبة سكر أثناء قيامه بعقد اجتماع مع هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي الجديد. 

ونُقل حسن سليمان 53 سنة، مدير المدرسة، إلى مستشفى فوة المركزي لإنقاذ حياته، إلا أنه وافته المنية ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى، وسط حالة من الحزن الشديد من هيئة التدريس بالمدرسة الذين تواجدوا معه في المستشفى. 

ومن جانبها، أوفدت بثينة كشك، مدير عام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من العاملين بالمديرية والإدارة التعليمية بفوه؛ لمتابعة استخراج تصريح الدفن وكافة الإجراءات، ودفن جثمانه بمقابر العائلة.

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