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مرأة

طريقة تحضير التومية في المنزل

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:21 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير عمل التومية في المنزل من خلال برنامجها "على قد الإيد" على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير:
-كوب زبادي
-5 فصوص ثوم
-كوب مايونيز
-ملعقة كبيرة خل
-رشة سكر
- رشة ملح
-عصير ليمون

طريقة التحضير:
-يخلط عصير الليمون والخل والسكر والملح
- يخلط الثوم في الكبة مع المايونيز والزبادى
- يقلب كل الخليط وتقدم التومية مع الشاورما

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