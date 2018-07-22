طريقة تحضير التومية في المنزل

قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير عمل التومية في المنزل من خلال برنامجها "على قد الإيد" على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير:

-كوب زبادي

-5 فصوص ثوم

-كوب مايونيز

-ملعقة كبيرة خل

-رشة سكر

- رشة ملح

-عصير ليمون



طريقة التحضير:

-يخلط عصير الليمون والخل والسكر والملح

- يخلط الثوم في الكبة مع المايونيز والزبادى

- يقلب كل الخليط وتقدم التومية مع الشاورما