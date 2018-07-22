طريقة تحضير التومية في المنزل

قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير عمل التومية في المنزل من خلال برنامجها "على قد الإيد" على قناة سي بي سي سفرة.
المقادير:
-كوب زبادي
-5 فصوص ثوم
-كوب مايونيز
-ملعقة كبيرة خل
-رشة سكر
- رشة ملح
-عصير ليمون
طريقة التحضير:
-يخلط عصير الليمون والخل والسكر والملح
- يخلط الثوم في الكبة مع المايونيز والزبادى
- يقلب كل الخليط وتقدم التومية مع الشاورما
المقادير:
-كوب زبادي
-5 فصوص ثوم
-كوب مايونيز
-ملعقة كبيرة خل
-رشة سكر
- رشة ملح
-عصير ليمون
طريقة التحضير:
-يخلط عصير الليمون والخل والسكر والملح
- يخلط الثوم في الكبة مع المايونيز والزبادى
- يقلب كل الخليط وتقدم التومية مع الشاورما