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محافظات

محافظ كفر الشيخ: حملة محو الأمية وفرت 5219 فرصة عمل مؤقت

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:19 م
اللواء السيد نصر،
اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اليوم، الأحد، إن الحملة القومية لمحو الأمية التي انطلقت منذ يناير الماضي، وفرت 5219 فرصة عمل مؤقتة بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى توفير 350 فرصة عمل بمركز كفر الشيخ، و685 بالحامول، و667 بالرياض، و677 فرصة عمل بدسوق.

وأضاف المحافظ، كما فرت 280 فرصة عمل بقلين، و798 بسيدي سالم، و234 بسيدي غازي، و396 بفوه، و515 ببيلا، و62 بالبرج، و234 ببلطيم، و321 بمطوبس، لافتًا إلى أن عدد الفصول المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية بلغت 1003 فصول، وتم تسجيلها على قاعدة البيانات بالمراكز والمدن حتى الآن.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه سيتم إضافة فصول أخرى للمشروع يوميًا، وجارٍ تحديث البيانات بما يتم فتحه من فصول إضافية بخلاف هذه الأعداد لاستيعاب مزيد من الدارسين، لإعلان محافظة كفر الشيخ خالية من الأمية بنهاية عام 2018م.

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