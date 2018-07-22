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تعليم

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:12 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين
ينشر موقع صدى البلد الإخباري نتيجة المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2018، والحد الأدنى لتنسيق قبول كليات القمة 2018، بالاسم ورقم الجلوس للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

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