الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن صدور قرار موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة؛ استكمالًا لخطة الجامعة بإنشاء الكليات العلمية والنظرية التي يحتاجها المجتمع المحلي.





وقال "القمري"، إن إنشاء كلية الحقوق يأتي في إطار حاجة كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها من الكوادر المؤهلة والمتخصصة في استحداث ومراجعة الأنظمة (القوانين) المختلفة المتعلقة بشئون الإدارة والقضاء والتحقيق، وإدارات الحقوق بالمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال.





وأضاف أن عددًا كبيرًا من طلاب محافظة كفر الشيخ يلتحقون بكليات الحقوق في الجامعات الأخرى، وبالتالي فإن إنشاء الكلية يقلل من الأعداد الكثيرة المقبولة بالكليات المتناظرة ويساهم في جودة التدريس والتعليم بها.