قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير مكرونة بالسجق والبشاميل في 25 دقيقة من خلال برنامجها "علي قد الايد" علي قناة سي بي سي سفرة.



المقادير:

مكرونة مسلوقة

سجق

بصل شرائح فلفل أخضر رومي طماطم شرائح



مقادير البشاميل:

لتر لبن ملعقة كبيرة صلصة سمنة ملعقة كبيرة صلصة طماطم كوب عصير طماطم ملح وفلفل أسود



طريقة التحضير:

- يشوح البصل والفلفل الرومي والطماطم في الزيت على النار

- يضاف الفلفل السجق ويقلب الخليط

-يشوح الدقيق في الزبدة على النار

- يضاف اللبن ويقلب الخليط حتى الغليان

-تضاف صلصة الطماطم ويقلب كل الخليط

-يخلط عصير الطماطم مع الزيت والملح والفلفل على النار ويترك الخليط ليتسبك

-تقلب المكرونة المسلوقة في البشاميل.