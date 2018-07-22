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مرأة

طريقة تحضير مكرونة بالسجق والبشاميل في 25 دقيقة

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:21 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير مكرونة بالسجق والبشاميل في 25 دقيقة من خلال برنامجها "علي قد الايد" علي قناة سي بي سي سفرة.

المقادير:
مكرونة مسلوقة
سجق
بصل شرائح فلفل أخضر رومي طماطم شرائح

مقادير البشاميل:
لتر لبن ملعقة كبيرة صلصة سمنة ملعقة كبيرة صلصة طماطم كوب عصير طماطم ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:
- يشوح البصل والفلفل الرومي والطماطم في الزيت على النار
- يضاف الفلفل السجق ويقلب الخليط
-يشوح الدقيق في الزبدة على النار
- يضاف اللبن ويقلب الخليط حتى الغليان
-تضاف صلصة الطماطم ويقلب كل الخليط
-يخلط عصير الطماطم مع الزيت والملح والفلفل على النار ويترك الخليط ليتسبك
-تقلب المكرونة المسلوقة في البشاميل.

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