ضبط 1.450 طن سلع تموينية و40 ألف عبوة مواد غذائية بالغربية



وتم ضبط " سامية م ال "صاحب محل بقالة تموينية بقرية شبشير الحصة بمركز طنطا ومديره المسئول "محمود ال أ ال"61 سنة مقيم بذات الناحية وبحوزته 1.40 طن سكر – 434 كجم زيت طعام – 19 كجم سمن -30 كجم جبن فى المحضر رقم 720 جنح أ د ط مركز طنطا.



وتم ضبط " رشاد إ م ع ال"32 سنة صاحب سناكس أغذية أطفال بعزبة القصبى بمركز المحلة مقيم بقرية القضابة بمركز بسيون وبحوزته عدد (36000 عبوة أغذية أطفال -40 كجم أغذية أطفال ) غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 42821 جنح مركز المحلة، فيما ضبط "مصطفى م م م "40 سنة صاحب محل بقالة بقرية العتوة القبليه بمركز قطور مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 311 ) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 541 جنح أ د ط مركز قطور، فيما ضبط " أحمد م س م ش"37 سنة صاحب محل بقاله ببندر كفرالزيات مقيم بذات الناحية وبحوزته (270) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 23562 جنح مركز كفرالزيات، فيما تم ضبط " مجدى ف ع ز"47 سنة صاحب محل بقاله بشارع كفر عصام أول طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته (260) عبوة مثلجات منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 22429 جنح قسم أول طنطا، كما ضبط "سعيد ع ال م ب"51 سنة صاحب محل بقاله بشارع المتوكل بثان طنطا – مقيم بذات الناحية وبحوزته (88) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1045 جنح أ د ط قسم ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 1.450 طن سلع تموينية و40 ألف عبوة مواد غذائية وأصحاب مخابز فى حملة لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين والرقابة على الأسواق على مستوي المحافظة.كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "أسامة ال " صاحب مخبز بمنطقة العجيزى أول طنطا ومديره المسئول " سعيد م ح " مقيم بذات الناحية لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جراما فى الرغيف الواحد .. فى المحضر رقم 39 أحوال الإدارة.وتم ضبط "جمال ع ال ش " صاحب مخبز بشارع سكة زفتى بثان المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 2 أحوال قسم مباحث تموين المحلة، فيما ضبط "محمد ع ال م"صاحب بقرية الطالبيه بمركز كفرالزيات مقيم بذات الناحية لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار جرام فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 13 أحوال قسم مباحث تموين كفرالزيات.