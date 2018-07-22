ضبط 8 تجار يبيعون سجائر مجهولة المصدر في الغربية



كما ضبط "أسماء ك م ال "50 سنة صاحبة محل بقالة بقرية الهياتم بمركز المحلة مقيمة بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر رقم 42830 جنح مركز المحلة فيما ضبط "أحمد خ س ع ال "صاحب محل بقالة بقرية محلة مرحوم بمركز طنطا ومديره المسئول عنه" وفاء م ال"34 سنة مقيمه بذات الناحية لقيامها ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 715 جنح أ د ط مركز طنطا.



كما ضبط "عبدالحميد ع ال ط ال "25 سنة صاحب محل بقالة بقرية شبرا النملة بمركز طنطا مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر رقم 722 جنح مركز طنطا وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأحد، 6 من أصحاب الأكشاك وتاجري بيع السجائر مجهولة المصدر، بأزيد من ثمنها للجمهور في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة.وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن بضبط "محمد ف ع "64 سنة صاحب محل بقالة بقرية بلقينا بمركز المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 42528 جنح مركز المحلة.فيما ضبط "أيمن م إ ال خ "39 سنة صاحب محل بقالة بقرية شبرا النملة بمركز طنطا مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر رقم 723 جنح مركز طنطا كما ضبط "أحمد ط أ أ ج "65 سنة صاحب محل بقالة بقرية شبرا النملة بمركز طنطا مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر رقم 724 جنح مركز طنطا.