محكمة الاستئناف تقضي باستمرار اتحاد السلة حتى 2020

أصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم حكما ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر في يوم 27 نوفمبر 2017، ببطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة.



وكان مركز التسوية وفض المنازعات أصدر حكما بحل الاتحاد، بناءً على الطعن المقدم من هيثم السعيد أحد المرشحين فى الانتخابات السابقة.



من جانبه أكد محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أن هذا الحكم نهائي وبناء عليه يستمر الاتحاد الحالي في مواصلة اعماله حتى أغسطس 2020.

