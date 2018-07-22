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رياضة

محكمة الاستئناف تقضي باستمرار اتحاد السلة حتى 2020

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:04 م
اتحاد كرة السلة المصرى
اتحاد كرة السلة المصرى
يسرى غازى
أصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم حكما ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر في يوم 27 نوفمبر 2017، ببطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة.

وكان مركز التسوية وفض المنازعات أصدر حكما بحل الاتحاد، بناءً على الطعن المقدم من هيثم السعيد أحد المرشحين فى الانتخابات السابقة.

من جانبه أكد محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أن هذا الحكم نهائي وبناء عليه يستمر الاتحاد الحالي في مواصلة اعماله حتى أغسطس 2020.

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