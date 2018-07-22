إدوارد ساخرا من تحدى كيكى: أنا وحلمى الأصل

نشر الفنان إدوارد مقطع فيديو من فيلم "عسل اسود" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ساخرا من التقنية الجديدة والمعروفة باسم تحدى كيكى والتى خاضتها الفنانة دينا الشربينى وأثارت جدلا واسعا عن نشر الفيديو لها.



وعلق إدوارد على الفيديو قائلا: "كيكى مين بس، أحنا الأصل، صح ولا إيه يا حلمى".



وتقوم فكرة تحدى كيكى على الهبوط من السيارة أثناء سيرها والرقص بجانبها، وقد قوبل التحدى بنوع من الهجوم بعدما رصد عدد من الحوادث التى تعرض لها الشباب أثناء قيامهم به.







