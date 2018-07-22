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فن

منى عبد الغني: فوق السحاب محطة مهمة في حياتي الفنية

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:37 م
صدى البلد
نورا نبيل
أعربت الفنانة منى عبد الغني، عن سعادتها الكبير بالنجاح الذي حققه آخر أعمالها الفنية سواء الدرامية المتمثلة في مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف حسان دهشان أو الغنائية الممثلة في طرح ألبومها الجديد " بطمن علي، مؤكدة رضاها التام عن نجاح الألبوم وردود الأفعال التي حققتها خاصة في ظل حرصها من خلاله على تقديم العديد من الرسائل المحترمة للأسرة المصرية ما بين رسائل عن بر الوالدين ورفض الكذابين ونصائح الأم لابنتها وغيرها العديد من الرسائل المؤثرة والهادفة لدى الجمهور.

وكشفت منى أنها تعتبر مسلسل "فوق السحاب" بمثابة محطة مهمة في حياتها الفنية، خاصة في ظل حرصه على تقديم العديد من الرسائل الهادفة والمهمة ليس لدي المشاهد المصري فحسب بل كل الوطن العربي، مشيرة إلي أنها إلي جانب ذلك تشرف بالعمل مع فريق عمل محترم ومميز كالنجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز وشركة الإنتاج سينرجي لمالكها تامر مرسي والذي سعي جاهدا لتوفير كل متطلبات العمل لخروجه بالشكل الذي شاهده الجمهور.

يشار إلي أن مسلسل "فوق السحاب" عرض رمضان الماضي بالقنوات الفضائية وحقق نجاحا كبيرا ومن بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ومني عبد الغني ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا وهبة عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفونس وتوني ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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