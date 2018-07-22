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جامعة المنصورة تشارك في المؤتمر الدولي لتعليم الأمن النووي

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:51 م
جامعة المنصورة تشارك
جامعة المنصورة تشارك في المؤتمر الدولي لتعليم الأمن النووي
همت الحسينى
شاركت جامعة المنصورة في "المؤتمر الدولي السنوي لشبكة تعليم الأمن النووي" بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، في إطار تعزيز قدرات الجامعة التعليمية والبحثية، وذلك بمشاركة منسق الشبكة في جامعة المنصورة الدكتور محمد صلاح، أستاذ الفيزياء ومنسق معهد أبحاث الطاقة، حيث انضمت جامعة المنصورة لتكون عضو الشبكة الدولية لتعليم الأمن النووي (INSEN) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تطوير البرامج الأكاديمية في المجالات ذات الصلة حسب المعايير الدولية.

وصرح الدكتور محمد صلاح، بأن هذه الخطوة تم التنسيق لها بتوجيهات الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة للاستفادة من الخبرات الدولية لتأسيس وإنشاء معهد أبحاث الطاقة والذي تجري إنشاءاته حاليا، حيث من المخطط أن يحتوي المعهد على قسم للتقنيات النووية يختص بالتدريب والتأهيل ونشر ثقافة الأمن والأمان النووي وتعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من الناحية العلمية والأكاديمية. وقدم أمام المؤتمر التعريف بجامعة المنصورة والأنشطة ذات الصلة بالجامعة.

وتهدف هذه الشبكة لنشر ثقافة الأمن النووي والتأكيد على المعايير الدولية الحديثة في التعامل مع كل ما له علاقة بالمواد المشعة والمواد النووية، والتي تظهر في كل المجالات من استخدامات طبية للمواد المشعة وغيرها من التطبيقات الزراعية والصناعية والأمنية. وجامعة المنصورة من أهم الجامعات في مصر والمنطقة التي تستخدم المواد المشعة في العلاجات والتشخيصات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية.

وتهتم هذه الشبكة بزيادة الوعي بهذا العلم المتعلق بالأمن النووي وإعداد الكوادر على مستوى العالم لتطوير خبراتهم العلمية والأكاديمية وخاصة وأن غالبية أعضاء هذه الشبكة من الجامعات على مستوى العالم حيث يوجد بها ما يزيد عن 315 عضوا من أكثر من 62 دولة من بينهم مصر.

وأكد الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة أهمية مواكبة التطورات الدولية في شتى المجالات والعمل مع المؤسسات الدولية المعتبرة وبالأخص في مجال الطاقة الذرية، وأهمية العمل في هذا المجال جنبا إلى جنب مع الهيئات الوطنية المعنية بهذا المجال من هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي تم توقيع اتفاقية تعاون معها لتنسيق العمل في هذا التخصص الهام وتطبيقاته الحيوية.

يذكر أن عدد الجامعات المصرية الأعضاء في الشبكة الدولية لتعليم الأمن النووي 8 جامعات فقط، مما يعكس اهتمام جامعة المنصورة وحرصها على مواكبة خطة الدولة للتنمية الشاملة تعليميا وتكنولوجيا، والحرص على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في كل المجالات التي تسهم في بناء الوطن.
جامعة المنصورة تشارك في المؤتمر الدولي لتعليم الأمن النووي
جامعة المنصورة تشارك في المؤتمر الدولي لتعليم الأمن النووي
جامعة المنصورة تشارك في المؤتمر الدولي لتعليم الأمن النووي
جامعة المنصورة تشارك في المؤتمر الدولي لتعليم الأمن النووي
جامعة المنصورة تشارك في المؤتمر الدولي لتعليم الأمن النووي

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