وزير الرياضة: الشباب هم الأجدر في التعبير عن متطلباتهم

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجموعة من القيادات الشبابية الجامعية وشباب المحافظات؛ للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم ومتطلباتهم ورؤيتهم وذلك بديوان عام الوزارة.



وأكد صبحى أن تطوير البرامج الشبابية لن تكون ناجحة إلا إذا جاءت من الشباب أنفسهم ومعبرة عن متطلبات التى هم الأجدر بالتعبير عنها، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار الجادة، من خلال تكوين مجموعات عمل بالجامعات والمحافظات لتوليد أفكار نابعة من البيئات المختلفة وتطوير البرامج الموجودة بالفعل.



وأضاف أنه يتم دراسة كافة المبادرات ودمجها مع برامج الوزارة وتطوير البرامج القائمة بما يحقق النهضة الحقيقة، وأن الاستثمار الحقيقى هو الاستثمار في العنصر البشري في دولة الشريحة الكبرى فيها من الشباب.