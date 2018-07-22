الهيئة الوطنية للصحافة: زيارة الرئيس جاءت تدعيما لأواصر التعاون

أشادت الهيئة الوطنية للصحافة بالزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة السودان الشقيقة، والتي تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكان لها أكبر الأثر في تدعيم العلاقات على كافة الأصعدة.



وأكدت الهيئة، أن الزيارة جاءت تدعيمًا لأواصر التعاون والتنسيق والتشاور مع الأشقاء في السودان وفتح آفاق جديدة للتعاون في كافة المجالات وتفعيل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



كما أكدت الهيئة أهمية الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أجهزة الإعلام في البلدين وأهمية قيامها بالدور الإيجابي المنوط بها، مناشدة الإعلاميين في الدولتين العمل دائمًا على تحسين العلاقات ورأب الصدع والابتعاد عن كل أسباب الخلاف وضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو توقيع ميثاق شرف إعلامي يضمن قيام الجانبين بإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتبني رسالة التعاون والبناء والسلام ودعم العلاقات بين البلدين والابتعاد تمامًا عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات.



ودعت الهيئة الأجهزة الإعلامية في البلدين إلى عقد اجتماعات مشتركة لبحث سبل دعم العلاقات الصحفية والإعلامية ومناقشة القضايا التي تواجه الصحافة والإعلام؛ ومنها دراسة تبادل طباعة وإصدار نسخ للصحف المصرية في السودان وإصدار نسخ للصحف السودانية في مصر وتفعيل التعاون الصحفي والإعلامي بين البلدين.