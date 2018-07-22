لقاء الخميسي تنشر صورة أثناء قضاء إجازة الصيف

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها من إجازتها الصيفية ظهرت فيها وهي في حالة استجمام على أحد الشواطئ.



وفي سياق آخر، تواصل لقاء تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «ورا الشمس» ومن المقرر أن تنتهي منه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.



مسلسل ورا الشمس، من بطولة لقاء الخميسى وخالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسنى وعائشة بن أحمد وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر عرضه في يناير 2018.