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محافظات

افتتاح مقر جديد لإدارة الزينة التعليمية بالأقصر.. صور

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:54 م
افتتاح مقر جديد لادارة
افتتاح مقر جديد لادارة تعليمية بالاقصر
شمس يونس
شهد مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر اليوم الأحد افتتاح المقر الجديد لمبنى إدارة الزينية التعليمية بحضور عبد المحسن ربيع رئيس مجلس مدينة الزينية نائبًا عن محمد بدر محافظ الأقصر وطه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأمناء المحافظة ومديرة الإدارة التعليمية ونقيب المعلمين وعدد من أولياء الأمور.

وتضمن الافتتاح تكريم الطلاب الأوائل بالإدارة بالثانوية العامة وأوائل الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية.

وأوضح رئيس مجلس مدينة الزينية أن افتتاح مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الزينية يأتى فى إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مجلس المدينة لتنفيذ توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر لتطوير قطاع التعليم إلى جانب إنشاء وتجديد المدارس للمراحل التعليمية المختلفة.
افتتاح مقر جديد لإدارة الزينة التعليمية بالأقصر.. صور
افتتاح مقر جديد لإدارة الزينة التعليمية بالأقصر.. صور
افتتاح مقر جديد لإدارة الزينة التعليمية بالأقصر.. صور
افتتاح مقر جديد لإدارة الزينة التعليمية بالأقصر.. صور

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