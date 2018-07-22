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منوعات

دراسة بريطانية تكشف عن أسلوب جديد لعلاج الشخير أثناء النوم

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:50 م
صدى البلد
محمد طاهر
كشفت دراسة علمية عن أسلوب جديد لعلاج الشخير أثناء النوم وذلك عن طريق أنبوب يتم تثبيته في الأنف.

ويحفظ الجهاز الذي يتم التنفس من خلاله بشكل طبيعي، مجرى الهواء مفتوحًا أثناء النوم لمنع انقطاع النفس، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت الأبحاث المأخوذة عن دراسة تجريبية أن أعراض توقف التنفس أثناء النوم انخفضت بمقدار الثلث تقريبًا عندما استخدم المصابون الجهاز الجديد، كما لا يزال هناك تجارب يتم إجراؤها بشكل أكثر توسعًا.

وجرى تصنيع الأنبوب من السيليكون بمقاسات تتناسب مع فتحات الأنف، الذي يتم دفعه بداخلها حتى يصل إلى مؤخرة الحلق.

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