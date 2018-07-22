رئيس الوزراء اليمني يبحث مع المبعوث الأممي آفاق عملية السلام

استقبل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفيث، لبحث آفاق عملية السلام ووجهات النظر إزاء الوضع في مدينة الحديدة.



ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن بن دغر إشادته - خلال اللقاء الذي حضره مستشارو رئيس الجمهورية عبد الوهاب الآنسي وصالح عبيد ومحمد العامري - بمساعي المبعوث الأممي لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الأممي 2216.



وسلم رئيس الوزراء اليمني، المبعوث الأممي ردود الحكومة اليمنية بشأن مقترحاته المتعلقة بالوضع في مدينة الحديدة، والتي سبق أن وضعها أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة، في زيارته إلى عدن الأسبوع قبل الماضي.



وقال بن دغر إن الشعب اليمني يتطلع إلى السلام بعد أن دمرت المليشيات الحوثية النظام والمؤسسات، وانتهكت حياة اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني وفقا للمرجعيات، والتزام المليشيات الحوثية بالانسحاب الكامل من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، وتسليم السلاح للدولة، وعودة السلطة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.



وشدد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الحوثية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في عموم محافظات البلاد.



وأضاف أن أسباب الأزمة الحالية في اليمن واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، وهو الانقلاب الذي نفذته مليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية والدولة، لافتا إلى أن الحكومة الشرعية طرف معتدى عليه من قبل المليشيات.