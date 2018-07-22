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رياضة

جروس يعلن قائمة الزمالك لمعسكر التجمع الخامس

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:51 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا منذ قليل في التجمع الخامس، استعدادا للموسم الكروى الجديد، وخوض مباراتين وديتين أمام الجونة والإنتاج الحربي. 

وضمت القائمة التى أعلنها المدير الفنى لفريق الزمالك كلا من:

في حراسة المرمي: جنش – عماد السيد – عمر صلاح.
وكل من اللاعبين:
محمود عبد العاطى دونجا – حازم امام – اوباما – حمدى النقاز – محمد عنتر – محمد ابراهيم – أحمد مدبولى – عبد الله جمعة – كاسونجو كابونجو – محمد عبد الغنى – محمود عبد العزيز – محمود حمدى الونش – محمود علاء – طارق حامد – أيمن حفنى – إبراهيم حسن – بهاء مجدى – عمر السعيد – محمود عبد المنعم كهربا – حميد أحداد – محمد حسن – مصطفى فتحى – معروف يوسف – أحمد فتوح – كماتشو – محمد عبد السلام – مصطفى محمد.

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