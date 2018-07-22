طارق حامد يطلب مهلة للتفكير في عرض الوحدة السعودي

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة اليوم، الأحد، مع طارق حامد لاعب وسط الفريق في حضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، لمناقشة عرض الوحدة السعودي، للتعاقد معه موسما على سبيل الإعارة.



وأبلغ مرتضى منصور، لاعب وسط الزمالك، برغبة الإدارة في استمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد باعتباره من العناصر الأساسية بالفريق.



وطلب طارق حامد من رئيس الزمالك منحه مهلة حتى مساء اليوم، لحين عقد جلسة مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق بمعسكر التجمع الخامس.