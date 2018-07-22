الحد الأدنى لتنسيق قبول كليات القمة 2018.. الطب 98.04%.. الصيدلة 96.95%.. العلاج الطبيعي 96.7%..الأسنان 97.8%.. ألسن 94.75%.. إعلام 95%.. وآثار 93.3%

غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية ولمدة 5 أيام

الحد الأدنى للتنسيق 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية

طالب واحد فقط من الشعبة العلمية استنفذ رغباته

700 طالب استنفذوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى

ترشح عدد 200 طالب وطالبة للمعاهد التابعة للوزارة

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم والبحث العلمي، المؤتمر الصحفي؛ لإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، للقبول بالجامعات، اليوم، الأحد، بحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% بعدد 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.وجاءت نتائج المؤتمر على النحو التالي، قال الوزير إن طالبا واحدًا فقط من الشعبة العلمية استنفذ رغباته، كما ترشح عدد 200 طالب وطالبة للمعاهد التابعة للوزارة، 42 طالبا للشعبة العلمية و158 طالبا للشعبة الأدبية، فيما جاء عدد الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم 700 طالب.كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية غدًا، الاثنين، الموافق 23 يوليو 2018، وذلك بحد أدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية والهندسية 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05 %، و285 درجة فأكثر ، بنسبة 69.51 % للشعبة الأدبية.كما جاءت أبرز الكليات الخالية لطلاب المرحلة الثانية هى، الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة "عمارة"، والتخطيط العمراني، للشعبة الهندسية، بالإضافة إلى أن كليات الطب البيطري والتمريض للشعبة العلمية، وكليات التربية بأنواعها والتجارة والآداب والحقوق وسياحة وفنادق للشعبة الأدبية؛ بالإضافة لباقي الكليات والمعاهد.ويأتي جدول القبول بشرائح الشعبة العلمية وفقا لما يلي:الاثنين 23 يوليو، للحاصلين على مجموع 360 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية.الثلاثاء 24 يوليو، للحاصلين على مجموع 350درجة لأقل من 360 درجة.الأربعاء25 يوليو، للحاصلين على مجموع 340 درجة لأقل من 350 درجة.الخميس 26 يوليو، للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 340 درجة.الجمعة 27 يوليو، للحاصلين على مجموع 320 درجة لأقل من 330 درجة.ويأتي جدول القبول بشرائح الشعبة الأدبية وفقا لما يلي:الاثنين 23 يوليو، للحاصلين على مجموع 320 درجة لأقل من 328 درجة.الثلاثاء 24 يوليو، للحاصلين على مجموع 310 درجة لأقل من 320 درجة.الأربعاء 25 يوليو، للحاصلين على مجموع 302 درجة لأقل من 310 درجة.الخميس 26 يوليو، للحاصلين على مجموع 292 درجة لأقل من 330 درجة.الجمعة 27 يوليو، للحاصلين على مجموع 285 درجة لأقل من 292 درجة.كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار الحد الأدنى لتنسيق قبول كليات القمة 2018 ، حيث جاءت حدود الدنيا لقطاع الطب البشري بالجامعات المصرية على النحو التالي.تصدرت كلية طب المنصورة 405 بنسبة 98.7% قطاع الطب البشري، فيما كانت كلية طب حلوان 402 بنسبة 98.04% كحد أدنى للقطاع.وجاءت الحدود الدنيا لكليات قطاع الطب البشري على النحو التالي: اشتركت كليات الطب بكل من جامعات القاهرة والأسكندرية وبورسعيد وبنها بحد أدنى 403 درجة، بنسبة 98.29%، ثم كليات الطب بجامعات بني سويف، وعين شمس، وأسيوط، وأسوان بحد أدنى 402.5 بنسبة 98.17%، وكليات الطب بجامعتي 402 بنسبة 98.04%.فيما تصدرت كلية صيدلة جنوب الوادي القطاع بدرجة 400 بنسبة 97.56%، فيما جاءت كلية الصيدلة بجامعة بورسعيد بدرجة 397.5 درجة بنسبة 96.95%.وجاءت كلية الصيدلة بالمنوفية بدرجة 400 بنسبة 97.56%، واشتركت كليات الصيدلة بجامعات الفيوم والسادات بدرجة 399 بنسبة 97.31%، وجامعات سوهاج، كفر الشيخ، المنيا بدرجة 398.5 بنسبة 97.19%، وجاء الحد الأدنى بكلية الصيدلة بجامعة دمنهور عند 398 درجة بنسبة 97%، وكليات الصيدلة بجامعة أسيوط 397.5 درجة بنسبة 96.95%.تصدرت كلية العلاج الطبيعي جامعة قنا القطاع بـ 396.5 بنسبة 96.7%، واشتركت جميع كليات القطاع بالدرجة ذاتها والنسبة أيضًا، وذلك بجامعات بني سويف، كفر الشيخ، القاهرة.تصدرت كلية طب الأسنان المنصورة 401.5 بنسبة 97.92% قطاع طب الأسنان، فيما كانت كلية طب الأسنان المنيا 401 بنسبة 97.8% كحد أدنى للقطاع.وجاءت الحدود الدنيا لكليات قطاع طب الأسنان على النحو التالي: اشتركت كليات طب الأسنان بكل من جامعات جنوب الوادي، طنطا، الأسكندرية، الزقازيق 401.5 بنسبة 97.92% ، واشتركت كليات طب الأسنان بجامعات الفيوم، بني سويف، القاهرة، عين شمس، كفر الشيخ، الإسماعيلية – قناة السويس، المنيا 401 بنسبة 97.8% كحد أدنى للقطاع.وتصدرت كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ كليات قطاع الألسن بـ 397.5 درجة بنسبة 96.95%، فيما جاءت كلية الألسن بجامعة أسوان كحد أدنى للقطاع بـ 388.5 درجة بنسبة 94.75%.وجاءت الحدود الدنيا لكليات القطاع على النحو التالي، كلية الألسن جامعة الإسماعيلية بـ 394.5 بنسبة 96.21%، كلية الألسن بجامعة عين شمس بـ 392 درجة بنسبة 95.60%، كلية الألسن جامعة بني سويف بـ 391.5 درجة بنسبة 95.48%، وكلية الألسن جامعة المنيا بـ390.5 درجة بنسبة 95.24%، كلية الألسن جامعة سوهاج 389.5 بنسبة 95%، كلية الألسن جامعة جنوب الوادي 389 درجة بنسبة 94.87%.وتصدرت كلية الإعلام جامعة القاهرة بـ 396 درجة بنسبة 96.58%، فيما جاءت كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي كحد أدنى للقطاع بـ 389.5 بنسبة 95%، وجاءت الحدود الدنيا لكليات الإعلام جامعة بني سويف بـ 392 بنسبة 95.6%، وكلية الإعلام جامعة السويس بـ 391.5 درجة بنسبة 95.48%.وتوقف الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عند مجموع درجات 400.5 بنسبة 97.68 %، فيما توقف الحد الأدنى للقبول بكلية الدراسات السياسية والعلوم الاقتصادية بجامعة الإسكندرية عند 397 درجة بنسبة 96.82 %، وتوقف الحد الأدنى للقبول بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس عند 395.5 درجة بنسبة 96.46 %، أما فى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف توقف الحد الأدنى عند مجموع درجات 394 درجة بنسبة 96.09 %.وتوقف الحد الأدنى لكلية الآثار بصان الحجر جامعة الزقازيق 388 بنسبة 94.6 %، وكلية الآثار واللغات بفرع مطروح ج الإسكندرية 386 بنسبة 94.1 %، وكلية آثار جامعة القاهرة 385.5 بنسبة 94 %، وكلية آثار جامعة دمياط 383.5 بنسبة 93.5 %، وآثار الفيوم 382.5 بنسبة 93.3 %.