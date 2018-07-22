شيرين رضا في عز شبابها.. صورة

نشرت الفنانة شيرين رضا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة قديمة لها من أيام الشباب، ونالت الصورة إعجاب جمهورها وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.



وتشارك شيرين رضا حاليا في تصوير فيلم "الكويسين" بطولة أحمد فهمي، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، تارا عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز" لمالكها تامر مرسي وإخراج أحمد الجندي.



وكانت شيرين رضا خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لدينا أقوال أخرى" مع الفنانة يسرا وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

