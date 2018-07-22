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رياضة

عبد الرحمن الصيفي يفوز ببرونزية في بطولة العالم للسومو

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:51 م
عبدالرحمن الصيفى
عبدالرحمن الصيفى
يسري غازي
فاز اللاعب عبد الرحمن الصيفي، لاعب المنتخب الوطنى للسومو، بالميدالية البرونزية في بطوله العالم وزن 85 كيلو جراما، والتي تستضيفها تايوان خلال الفترة من 17 وحتى 24 يوليو الجارى ، وتعد هذه الميدالية هى الثانية لمنتخبنا بعد أن أحرز أمس محمد رضا وزن 100 كيلو جرام الميدالية البرونزية الأولى، وقد حصل الفريق على المركز الخامس فى منافسات الفرق ، ومن المنتظر أن تعود البعثة الى القاهرة بعد غد الثلاثاء.

وقال أحمد خليفة، المدير الفني للمنتخب، إن المهندس مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذل كل ما في وسعه من أجل توفير أفضل إعداد للمنتخب على قدر استطاعته قبل السفر إلى تايوان، موضحا أن المنتخب أدى ما عليه في البطولة رغم قوة المنافسات من الدول الآسيوية وروسيا.

وقال المهندس مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد، إن ما حصلت عليه بعثة السومو في بطولة العالم يتناسب مع حجم الأعداد الداخلي الذي استعد به المنتخب لبطولة العالم، حيث استعد المنتخب بالتدريب اليومي خلال المعسكر الداخلي الذي أقامه الاتحاد بالمركز الأوليمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادي، لعدم استطاعه الاتحاد إقامة معسكر خارجي، لعدم وجود ميزانية تسمح بذلك، مشيرا إلى أن البعثة حصلت على ميداليتين برونزيتين، وهذا ما توقعه الاتحاد قبل السفر إلى تايوان.

وكانت بعثة منتخبنا قد غادرت القاهرة مساء الثلاثاء بعثة منتخبنا إلى تايوان للمشاركة في بطولة العالم، يرأس البعثة هاشم محمد هاشم عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعه احمد خليفة مديرًا فنيا، بالإضافة إلى ستة لاعبين هم حسام فتحي عمر ورامي عبد العاطي بلال وعبد الرحمن إيهاب جمال ومحمد عِوض المهدي وعبد الرحمن عثمان عبيد وابراهيم عبد اللطيف محمد.

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