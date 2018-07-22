القبض على عنصرين من داعش غرب الموصل بالعراق

أعلنت شرطة محافظة نينوي العراقية ، اليوم الأحد، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء تلعفر غرب الموصل.





وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد حمد النامس الجبوري - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" خلال محاولة هروبهما بأوراق مزورة من قضاء تلعفر باتجاه مدينة الموصل داخل سيارة مدنية مسروقة، مؤكدا أنه تم اقتيادهما إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهما.



