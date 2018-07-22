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رياضة

إدارة الأهلي تشيد بجهود محمد مرجان في مباراة تاونشيب

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:39 م
صدى البلد
أشادت إدارة النادي الأهلي، بجهود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، في خروج مباراة تاونشيب البتسواني بشكل مشرف.

ونجح "مرجان"، في خروج مباراة تاونشيب التي جرت باستاد الجيش المصري في برج العرب الأسبوع الماضي، إلي بر الأمان ولم يحدث ما يعكر صفوها نهائيًا.

وقام المدير التنفيذي، بتشكيل خلية عمل تضم مديري الأمن لفروع النادي للمساعدة في تأمين عملية دخول الجماهير وخروجها وتوعيتها قبل وأثناء المباراة بجانب استقبال الفريق الضيف ومتابعة تدريباته.

وفاز الفريق الأول للكرة بالأهلي علي تاونشيب بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

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